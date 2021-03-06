شكرا لقرائتكم خبر عن «الحمادي» موقع مفيد للأطفال أثناء التعلم في المنزل.. إليكم الرابط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي عبر حسابه في “تويتر”، رابطاً لموقع “كيدي بيدج”، الذي يحتوي على موضوعات تعليمية مفيدة للأطفال.

وعلق الحمادي بقوله: “موقع مفيد يحتوي على عدد كبير من المطبوعات التعليمية للأطفال؛ سواء للرياضيات أو التلوين أو الأحرف والأنشطة اليدوية ونحوها”.

وأضاف أن هذا الموقع مهم ومفيد جداً أثناء أنشطة التعليم المنزلي للصغار، ويمكن الدخول على الموقع من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).