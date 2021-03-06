شكرا لقرائتكم خبر عن موجة غبار ورياح نشطة تحجب الرؤية في 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزئين الشمالي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزئين الشمالي والأوسط.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة من الاستقرار

في سياق متصل، توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد ‏أجواء المملكة اليوم (السبت) حالة من الاستقرار، فالسماء صحوة بوجه ‏عام، باستثناء حالة غبارية تضرب نجران.‏

الأجواء والرحلات البرية

وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”، إن الأجواء مناسبة للرحلات البرية، ناصحاً “الكشاتة” ورواد الاستراحات، بأخذ معاطفهم ‏للساعات المتأخرة من الليل، حيث تكون الأجواء باردة على معظم ‏المناطق، عدا المدينة المنورة، ومكة المكرمة، وجازان.‏