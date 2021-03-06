شكرا لقرائتكم خبر عن البابا فرنسيس: مهاجمة الإرهاب للعراق مهاجمة لجزء من التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم/ السبت/، إن الإرهاب عندما هاجم العراق هاجم جزءًا من التاريخ، وأضاف بابا الفاتيكان - خلال لقاء الأديان والصلاة المشتركة في مدينة "أور" الأثرية، وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن المسلمين والمسيحيين بدؤوا بعملية السلام، مشددا على ضرورة تغيير مفهوم الكره إلى الحب، والعمل من أجل التعايش المشترك السلمي، وأشار إلى أن الإرهاب والعنف لا يأتيان من الدين، موضحا أن العراق عانى من الحرب ومن الإرهاب.