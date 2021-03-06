محافظ النجف: زيارة بابا الفاتيكان لبغداد ستترك أثرا كبيرا على العراقيين

القاهرة - سامية سيد - قال محافظ النجف العراقية لؤي الياسري، إن زيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى بغداد تعد "تاريخية" وستترك أثرا كبيرا على العراقيين.

وأضاف الياسري - في تصريحات نقلتها قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم /السبت/ - أن "زيارة البابا فرنسيس إلى النجف تكللت بالنجاح بعد الجهود والاستعدادات الكبيرة التي قمنا بها".



وأشار إلى أن لقاء المرجع الشيعى الأعلى في العراق علي السيستانى بالبابا أكبر من تاريخي، نظرا لما يشكله هذان الشخصان من ثقل دولي في العالم.