نتيجة لقاح كورونا.. اليابان تسجل أول حالة "فرط حساسية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة اليابانية تسجيل أول حالة لفرط الحساسية الحاد، التي تصيب أجهزة حيوية بالجسم، ناجمة عن التطعيم بلقاح مضاد لكورونا.



وذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، نقلا عن بيان للوزارة، أن موظفة في القطاع الطبي في الثلاثينات من عمرها، أصيبت بهذا النوع من الحساسية، بعد تلقيها عقار "فايزر"، الجمعة.

وأظهرت المرأة، التي تعاني من حالات مرضية مزمنة، بما فيها الربو بوادر تحسن بعد تلقي العلاج.

وذكر الطبيب، الذى أبلغ عن الحالة، أن هذا النوع من فرط الحساسية ،مرتبط بالتطعيم، فيما أشار أيضا إلى أن مرض الربو الذي تعاني منه المريضة ربما تسبب في إصابتها بالحساسية أيضا.

وكانت اليابان قد بدأت في 17 شباط/فبراير الماضي، عمليات التطعيم، انطلاقا من العاملين في القطاع الطبي.

وحتى بعد ظهر الجمعة، تم تطعيم حوالي 46 ألفا و500 من العاملين في القطاع الطبي.