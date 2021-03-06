بابا الفاتيكان يصل موطن أبي الأنبياء لإتمام الحج التاريخي

دبي - محمود عبدالرازق - واستقبل محافظ ذي قار المكلف عبد الغني الأسدي، بابا الفاتيكان في مطار الناصرية مركز ذي قار، اليوم، حيث سيزور بيت النبي إبراهيم أبو الأنبياء في مدينة أور التاريخية موطن الديانات الكبرى الثلاث الإسلامية والمسيحية واليهودية.

وسيحج البابا فرنسيس في بيت النبي إبراهيم الواقع في منطقة تسمى بالحارة السكنية للعصر البابلي القديم تبعد عن زقورة أور بحدود 850 متر تقريباً في أور المدينة التي انطلق منها حرف الكتابة الأول نحو العالم.

ووصل بابا الفاتيكان أمس الجمعة إلى العراق في زيارة تستغرق أربعة أيام، تهدف إلى تعزيز الحوار بين الأديان وطمأنة المكون المسيحي في العراق.

وعقب وصوله العراق أمس أكد بابا الفاتيكان، في كلمة من كنيسة سيدة النجاة في بغداد، أن التحريض على الحرب والعنف لا يتفق مع التعاليم الدينية.

كما دعا البابا فرنسيس، في كلمة ألقاها أمام الرئيس العراقي، برهم صالح، المجتمع الدولي لأداء دور حاسم في تعزيز السلام في العراق وسائر الشرق الأوسط.

وقال البابا إن "التحديات المتزايدة تدعو الأسرة البشرية بأكملها إلى التعاون على نطاق عالمي لمواجهة عدم المساواة في مجال الاقتصاد، والتوترات الإقليمية التي تهدد استقرار هذه البلدان".

وأردف: "فلتصمت الأسلحة، وليكن الدين في خدمة السلام والأخوّة".