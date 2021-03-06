"نعاهدكم على مواصلة الطريق"... نصر الله يوجه رسالة إلى خامنئي

دبي - محمود عبدالرازق - © AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader

ونقلت قناة "العالم" الإيرانية، رسالة نصر الله، التي أعرب فيها عن شكره للمرشد الإيراني، على "‏مواساته وتعازيه بوفاة العالم الشيخ أحمد الزين"، متعهدا بمواصلة طريق هذا الراحل والعمل المتواصل من أجل تحقيق الأهداف والآمال ‏التي كان يؤمن بها ويعمل لها دائماً"‏.

وختم نصر الله قائلا: "مع دعائنا الدائم لسماحتكم بالمزيد من العزة والنصر والتوفيق في قيادة هذه الأمة والدفاع عن ‏كرامتها وشرفها في مواجهة طواغيت العالم".‏

وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، بعث برسالة تعزية إلى نصر الله، معزيا بوفاة الشيخ أحمد الزين رئيس مجلس الأمناء في تجمع العلماء المسلمين في لبنان، معربا عن "عميق حزنه لرحيل الشيخ الزين بعد مسيرة جهادية ‏وعلمية حافلة".

وغيب الموت قاضي شرع صيدا السابق ورئيس مجلس الأمناء في تجمع العلماء المسلمين في لبنان الشيخ أحمد الزين إثر نوبة قلبية. ولعب القاضي الزين دورا بارزا في تاريخ مدينة صيدا النضالي ولبنان وكان صوتا للوحدة الإسلامية والتلاقي والاعتدال.