"نعاهدكم على مواصلة الطريق"... نصر الله يوجه رسالة إلى خامنئي

دبي - محمود عبدالرازق - © AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
وختم نصر الله قائلا: "مع دعائنا الدائم لسماحتكم بالمزيد من العزة والنصر والتوفيق في قيادة هذه الأمة والدفاع عن كرامتها وشرفها في مواجهة طواغيت العالم".
وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، بعث برسالة تعزية إلى نصر الله، معزيا بوفاة الشيخ أحمد الزين رئيس مجلس الأمناء في تجمع العلماء المسلمين في لبنان، معربا عن "عميق حزنه لرحيل الشيخ الزين بعد مسيرة جهادية وعلمية حافلة".
وغيب الموت قاضي شرع صيدا السابق ورئيس مجلس الأمناء في تجمع العلماء المسلمين في لبنان الشيخ أحمد الزين إثر نوبة قلبية. ولعب القاضي الزين دورا بارزا في تاريخ مدينة صيدا النضالي ولبنان وكان صوتا للوحدة الإسلامية والتلاقي والاعتدال.