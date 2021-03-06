فيديو يثير ضجة في السعودية... "مفاجأة مخفية" كشفتها سلطة العاصمة

دبي - محمود عبدالرازق - كانت المفاجأة التي ضبطها مراقبو أمانة الرياض بالتعاون مع الجهات الأمنية مصنع خمور، عثروا فيه على 92 برميلا مهيأة لتصنيع الخمور، وألف عبوة معبأة بالمسكرات مجهزة للبيع، فيما تمت إبادتها وحرقها.

وأظهر مقطع فيديو إخفاء المصنع في أحد الأودية، ووجود المواد التي يتم تصنيع الخمور بها.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أثار استطلاع رأي طرحه حساب "استطلاعات السعودية"، عبر تويتر، بشأن السماح ببيع المشروبات الكحولية في المملكة، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن إدارة هذه الحساب.

وجاء في الاستطلاع الذي نشره الحساب: "ما رأيك بالسماح ببيع المشروبات الكحولية في المملكة من خلال الأسواق الحرة في المطارات الدولية فقط؟" وكانت نتيجة المؤيدين كبيرة ومقاربة لنسبة غير المؤيدين.

وأعرب مغردون سعوديون، عن غضبهم من فكرة طرح سؤال كهذا في بلد مسلم يحرم كل ما له صلة بالمشروبات الكحولية، فضلا عن رعاية هذا البلد للحرمين الشريفين، وخصوصية الأمر.