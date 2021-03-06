اخبار الخليج

فيديو يثير ضجة في السعودية... "مفاجأة مخفية" كشفتها سلطة العاصمة

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - كانت المفاجأة التي ضبطها مراقبو أمانة الرياض بالتعاون مع الجهات الأمنية مصنع خمور، عثروا فيه على 92 برميلا مهيأة لتصنيع الخمور، وألف عبوة معبأة بالمسكرات مجهزة للبيع، فيما تمت إبادتها وحرقها.

وأظهر مقطع فيديو إخفاء المصنع في أحد الأودية، ووجود المواد التي يتم تصنيع الخمور بها.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أثار استطلاع رأي طرحه حساب "استطلاعات "، عبر تويتر، بشأن السماح ببيع المشروبات الكحولية في المملكة، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن إدارة هذه الحساب.

وجاء في الاستطلاع الذي نشره الحساب: "ما رأيك بالسماح ببيع المشروبات الكحولية في المملكة من خلال الأسواق الحرة في المطارات الدولية فقط؟" وكانت نتيجة المؤيدين كبيرة ومقاربة لنسبة غير المؤيدين.

وأعرب مغردون سعوديون، عن غضبهم من فكرة طرح سؤال كهذا في بلد مسلم يحرم كل ما له صلة بالمشروبات الكحولية، فضلا عن رعاية هذا البلد للحرمين الشريفين، وخصوصية الأمر.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا