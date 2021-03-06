شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يشن عملية عسكرية ضد مليشيات الشباب المتطرفة بمحافظة هيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن الجيش الوطنى الصومالى عملية عسكرية ضد مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة بمحافظة هيران، وذكرت الوكالة الوطنية الصومالية للأنباء /صونا/ اليوم / السبت/ - أن العملية العسكرية جرت بقيادة نواب في برلمان ولاية هيرشبيلى ومسؤولون في إدارة مدينة بلدوينا في بلدة عيل بار ومناطق أخرى تابعة لها، حيث تعمل مليشيات الشباب على أخذ الأموال إجبارياً من السكان المحليين.