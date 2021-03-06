شكرا لقرائتكم خبر عن البابا فرنسيس يصل مدينة أور الأثرية للصلاة فى بيت النبى إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى مدينة أور الأثرية فى محافظة ذى قار بجنوب العراق، للصلاة فى بيت النبى إبراهيم هناك، وعقد البابا فرنسيس لقاءً مع المرجع الديني الأعلى لشيعة العراق آية الله العظمى علي السيستاني، بجنوب العراق اليوم السبت، في أول لقاء من نوعه بين رأس الكنيسة الكاثوليكية ومرجع أعلى للشيعة.

واستقبل السيستانى البابا فى منزله المتواضع بمدينة النجف مقر المرجعية الشيعية فى العراق فى ثانى أيام الزيارة البابوية التاريخية في البلاد.