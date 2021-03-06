شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب السيستانى: أكدنا مع البابا فرنسيس تغليب العقل والحكمة ونبذ لغة الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مكتب المرجع الشيعي علي السيستانى، أن لقاءه مع البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، شهد التأكيد على تغليب العقل والحكمة ونبذ لغة الحرب، وأهمية قيم التعايش السلمي في كل المجتمعات والاحترام بين أتباع الأديان.

وأضاف: "بحثنا مع البابا فرنسيس التحديات الكبيرة التي تواجهها الإنسانية في هذا العصر"، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز"، وغادر قبل قليل، البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، مدينة النجف العراقية، وذلك بعد لقاء مع المرجع الشيعي علي السيستانى.

وكان الرئيس العراقى برهم صالح، قد أكد أن وجود البابا فرنسيس بابا الفاتيكان ضيفا عزيزا كريما على العراق، هى فرصة تاريخية لإعادة التأكيد على قيم المحبة والسلام والعيش المشترك، والعمل على متابعة تأسيسِ (بيت إبراهيم للحوار الديني)، يضم مندوبين عن المراكز الدينية الكبرى من أجل الحوار والتلاقي الإنساني، لتعزيز الأمن والسلام، وفقا لما نقلته الصفحة الرسمية لرئاسة جمهورية العراق عبر "تويتر".

وتبادل الرئيس العراقي مع البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الهدايا، حيث أهدى رئيس العراق البابا فرنسيس جداريتين من تصميم شيخ النحاتين محمد غني حكمت تحمل اسم "درب الآلام" للسيد المسيح.