شكرا لقرائتكم خبر عن بابا الفاتيكان يغادر مدينة النجف بعد لقاء المرجع الشيعى على السيستانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، مدينة النجف العراقية، وذلك بعد لقاء مع المرجع الشيعي علي السيستانى، بحسب خبر عاجل لقناة العربية.

وكان الرئيس العراقى برهم صالح، قد أكد أن وجود البابا فرنسيس بابا الفاتيكان ضيفا عزيزا كريما على العراق، هى فرصة تاريخية لإعادة التأكيد على قيم المحبة والسلام والعيش المشترك، والعمل على متابعة تأسيسِ (بيت إبراهيم للحوار الديني)، يضم مندوبين عن المراكز الدينية الكبرى من أجل الحوار والتلاقي الإنساني، لتعزيز الأمن والسلام، وفقا لما نقلته الصفحة الرسمية لرئاسة جمهورية العراق عبر "تويتر".

وتبادل الرئيس العراقي مع البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الهدايا، حيث أهدى رئيس العراق البابا فرنسيس جداريتين من تصميم شيخ النحاتين محمد غني حكمت تحمل اسم "درب الآلام" للسيد المسيح.