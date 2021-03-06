ما هي حقيقة خرافة غذائية مرتبطة بفقدان الوزن؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت خبيرة تغذية بريطانية حقيقة خرافة غذائية مرتبطة بفقدان الوزن.



وقالت الاختصاصية ملبورن لورا فورد، حسبما نقلت "بوابة أخبار اليوم" عن صحيفة «ديلي ميل»، إن مرضاها غالباً ما يتخلَّون عن الكربوهيدرات أو الجلوتين من أجل إنقاص الوزن.

وأضافت أن الكربوهيدرات تعتبر وقوداً للدماغ، فضلاً عن كونها مصدراً لطاقة الجسم.

وأوضحت أنه عند إهمال الكربوهيدرات سيستخدم الجسم البروتين أو الدهون لاكتساب القوة.

واقترحت تناول الكربوهيدرات المعقدة، مثل البطاطا الحلوة والأرز البني والحبوب الكاملة في الوقت نفسه، مشيرة إلى ضرورة عدم إلغاء الخبز والبطاطا والمكرونة بشكل كامل.

وأكدت فورد أن الأطعمة الخالية من الكربوهيدرات ليست مفيدة دائماً للجسم، فغالباً ما تتم عملية هضمها بصعوبة لاحتوائها على ألياف أقل.