واتس آب يطلق ميزة جديدة.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

يختبر واتس آب حالياً ميزة الصور المخفية، والتي سيطرحها قريباً، وتتيح هذه الميزة إرسال صور تختفي بعد فتحها بوقت قصير.



وسيحتاج مستخدم واتس آب إلى اختيار صورة من المعرض، وعليه النقر على أيقونة تشبه الساعة، سيعرضها التطبيق بقرب شريط "إضافة تسمية توضيحية"، لإرسال الصور المختفية إلى من يريد.

وحسب المصادر لن يحصل متلقي الصورة لن على خيار حفظ الصورة المختفية في معرض هاتفه أو إعادة توجيهها إلى جهات أخرى.

وأكدت المعلومات أن الميزة ستتوفر على واتس آب لمستخدمي نظامي iOS وأندرويد قريباً، حسب صحيفة إنديان إكسبرس.