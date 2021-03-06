بابا الفاتيكان يلتقي المرجع الشيعي علي السيستاني في العراق

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "بابا الفاتيكان وصل إلى المدينة القديمة في النجف الأشرف والتقى السيد السيستاني في مكتبه".

ووصل البابا فرانسيس، اليوم السبت، إلى محافظة النجف المحطة الثانية في زيارة البابا الى العراق قبل زيارته إلى مدينة أور في محافظة ذي قار.

ووصل بابا الفاتيكان، فرنسيس إلى العاصمة بغداد، يوم الجمعة، في مستهل زيارة تاريخية للعراق تستغرق أربعة أيام، هي أول زيارة بابوية للعراق على الإطلاق.

واهتم البابا فرنسيس عند إعلانه زيارة العراق على أن تكون زيارته "رسالة صمود" إلى مسيحيي العراق، الذين يعتبرون من أقدم وأعرق المسيحيين في المنطقة، والذين واجهوا تحديات كبرى، بحسب قوله.

وقرر البابا فرنسيس، خلال رحلته أن يزور العاصمة بغداد، ثم سهل أور (مسقط رأس النبي إبراهيم)، ومدينة أربيل، ومدينتي الموصل وقراقوش في سهل نينوى.