بعد اكتظاظ مراكز الاستقبال... القضارف السودانية بصدد فتح معسكر ثالث للاجئي إثيوبيا

دبي - محمود عبدالرازق - يأتي قرار فتح معسكر ثالث بعد أن واجهت عمليات ترحيل اللاجئين الإثيوبيين من معسكرات الاستقبال بحمدايت والهشابة إلى المعسكرات الدائمة صعوبات بسبب إغلاق سلطات القضارف معسكر الطنيدبة بمحلية المفازة بسعة 21.089 لاجئ، حسبما ذكر موقع "سودان تربيون".

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وكانت لجنة الأمن بولاية القضارف قد رفضت قبول أي إضافة أخرى رغم تخطيط معسكر الطنيدبة بسعة 25 ألف لاجئ، ليكون بذلك المعسكر الثاني الذي تم إغلاقه بعد معسكر أم راكوبة في القلابات الشرقية بسعة 20 ألف لاجئ.

في السياق ذاته، تمسك نحو 13 ألف لاجئ من التجار والمزارعين ورجال الأعمال من إقليم تيغراي بالبقاء في مراكز الاستقبال وعدم الانتقال إلى المعسكرات الدائمة.

وتم رصد عدد كبير لمتحركات ومنقولات للاجئي تيغراي بمراكز الاستقبال تشمل 179 جرارا ومقطورة كبيرة و11 سيارة و18 دراجة بخارية و11 دراجة نقل بضائع وشاحنتين إلى جانب محاصيل ذرة وسمسم.

وقال رئيس لجنة طوارئ إسكان اللاجئين بالولاية الفاتح مقدم إنهم خاطبوا وزارة الداخلية والجمارك السودانية لتوفيق أوضاع 13 ألف من اللاجئين التقراي الرافضين الإقامة في المعسكرات الدائمة.

وأشار في حديث لسودان تربيون إلى أن ثمة 17 ألف لاجئ آخرين في انتظار رؤية حكومة القضارف ووزارة الداخلية لفتح معسكرات جديدة تستوعبهم.