رئيس وزراء ليبيا المعين يقترح تشكيل حكومة وحدة كبيرة تضم 35 عضوًا

القاهرة - سامية سيد - اقترح رئيس الوزراء الليبي المعين عبد الحميد الدبيبة تشكيل حكومة وحدة كبيرة تضم 35 عضوا وذلك حسبما قال مكتبه أمس الجمعة قبل اجتماع يعقده البرلمان يوم الاثنين لمناقشة التصديق على حكومته.

وجرت مفاوضات مكثفة بين الفصائل المتحاربة في ليبيا وزعماء إقليميين وسياسيين ذوي نفوذ بشأن قائمة مجلس الوزراء لكن مسؤولا قال إن المحادثات مستمرة بشأن ما إذا كان سيتم تقليص عدد الوزراء.

وأشارت نسختان مختلفتان قليلا من القائمة أطلع مسؤولون ليبيون رويترز عليها إلى تولي لمياء بوسدرة وزيرة الثقافة السابقة وزارة الخارجية وخالد مازن وزارة الداخلية.

وبحسب القائمتين سيشغل الدبيبة منصب وزير الدفاع. وتضم الأسماء أيضا نائبين لرئيس الوزراء من شرق ليبيا وغربها.