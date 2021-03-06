قُلْ لِلمَلِيحَةِ

الكويت - هبة التوبجي -

قلْ للمليحـــةِ بالقميــصِ الأبيـضِ

حَــارَ الفــؤادُ بطبعِـــكِ المتناقضِ

جــاءَ الشتــاءُ مُبَكِّـــراَ ياحلــوتي

وأراكِ عنـــدَ مَجِيئِــــهِ تستيقضي

مَطـــرٌ وبــردٌ والثلــــوجُ كثيفـــةٌ

وعليكِ يخشى عاشقٌ أنْ تمرضي

أضحى جمالُـكِ كالشتــاءِ فَحُسنُهُ

حُلـوُ المــذاقِ مُطَعَّــمٌ بالحامـــضِ

دونَ الفصــولِ تَفَـــرَّدَتْ أوصافُــهُ

وغــدا شَبِيهَكِ بالجمــالِ الغامـضِ

والنــاسُ فيــــهِ تَبَـايَنَتْ آرَاؤُهُـــمْ

شَتَّــانَ بيـــنَ مناصــــرٍ ومعــارضِ

باللـــــــهِ يــاذتَ البـــــراءةِ خَفِّفِي

هـذا الــدلالَ لِرَدعِ عيــنِ المُغـرضِ

بَــردُ الشتـــــاءِ وَخِيمَـــــــةٌ آثَــارُهُ

وأراكِ فيـــهِ كطفلــــةٍ تستعــرضي

ثمــنُ البـــــراءةِ ياجميلــــةُ بَاهِضٌ

وتُخَاطِــرِينَ بدفــعِ سعــــــرٍ بَاهِضِ

فَتَرَفَّــقِي بفـــــــؤادِ صَبٍّ عاشــــقٍ

يحنُـــو عليكِ فتغضبي وتُعــارضي

شَتَّـــانَ مابيــنَ المُعَــــذَّبِ بالهــوى

صـدقَــاً وبين مُخَــــادعٍ مُتَمَـــارِضِ

أنتِ الحبيبـــــةُ والمليحـــــةُ والتي

يخشى عليـــكِ مِنَ الــدَّلالِ الفائضِ

رَضِيَ الشتــاءُ بِدَفنِ حُسنِكِ عَـامِـداً

لكنَّـــــهُ من أجـــلِ حُبِّــــكِ مارَضِي

ياحلوتي لكِ في الشتــاءِ حَـــــلاوَةٌ

والحُسْنُ يَبــــرُزُ بالقَميــصِ الأبيَـضِ