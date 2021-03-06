 أُنثَى فَرِيدَةٌ

الكويت - هبة التوبجي -

‏لِجَمَالِها ودَلالِها

غنَّى الهُزَارُ بكلِّ وَادْ

تمشي على استحياءْ

والدُّرُّ والياقوتُ مِنْ لَمَعَانِ معصمِها يَغَارْ

مجنونةٌ هِيَ..

محبوبةٌ هِيَ..

من حسنها الفتانِ ضَاءَ البدرُ

في كَبِدِ السماءّ

وبِغُنْجِها ودلالِها

غَنَّتْ نجومُ الليلِ أغنيةَ المساءْ

تتمايلُ الأغصانُ حين تَمِيلْ

وأريجُها يُسبِي عبيرَ الزهرِ في فصلِ الربيعْ

مَكحُولَةُ العينينِ

ساحرةُ البيانْ

يُصغِي لِحُسنِ بيانِها مَنْ حَولها

ويُرَدِّدُ الشحرورُ أصداءَ الكلامْ

هِيَ لاتبوحُ سِوى بأنواعِ الدُّرَرْ

شعراً له يُصغِي ويطرَبُ

كلُّ ما في الكونْ

عند حضورِها

رَقصُ البلابلِ يسحرُ الأغصانّ

هِيَ لاتعاتبُ كلَّما نطقَتْ

وتهمِسُ هَمسَ حمامةٍ للدَّوحِ

في حُضنِ الرياضْ

تَرنُو بطرفٍ ساحرٍ

لكنْ على استحياءْ

وبثغرِها الفتانِ -إنْ هَمَسَتْ- يترجمُ نبرُها لغةَ العيونْ

تمشي وتنثرُ عطرَها

في كَافَةِ الأرجاءْ

ترمي جدائلَها على الصدرِ المُكَلَّلِ بالورودْ

وكأنَّها طاووسُ يمشي باختيالْ

كأميرةٍ بجمالِها الأخَّاذِ

جاءتْ من روايةِ ألفِ ليلةْ…..

وإذا رَنَتْ لشروقِ شمسِ الصبحِ

تُخجِلُ نُورَها

والصبحُ ينظرُها ويُغضِي الطرفَ حتى لاتراهْ

مجنونةٌ هِيَ…

محبوبةٌ هِيَ…

طَلَّتْ بِحُسنِ الرِّيمْ

وارتَجَفَتْ كعصفورٍ بَلِيلْ١

وتَمايلتْ كالغصنِ إنْ مَرَّ النسيمْ

ولعطرِها الفواحِ تسكرُ أغنياتُ الشوقِ

في شَفَتَيِّ زَهرِ الياسمينْ

سلمى النجار

[٢٤:٢٧, ١٧‏/٧‏/١٤٤٢ هـ] النجار: حسن