عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قرار من جوجل بشأن تحديثات المتصفح كروم

السبت 6 مارس 2021

الخليج 365

أعلنت شركة جوجل عن تسريعها لوتيرة طرح تحديثات لمتصفحها "كروم"، حيث تطرح التحديثات كل 4 أسابيع بدلا من 6 أسابيع.



وأفاد موقع "ذا فيرج" أن تسريع وتيرة طرح تحديثات متصفح كروم، من المفترض أن تصب في مصلحة عملاء المتصفح، بتدعيم منظومته الرقمية وطرح المزيد من أدوات التصفح الجديدة التي توفر على المستخدمين الوقت والمجهود.

وذكر الموقع الأمريكي المختص بأخبار التقنيات أن هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها جوجل عن تسريع وتيرة تحديثات لمتصفح جوجل كروم خلال 10 سنوات.

ومن التحديثات التي ستحرص جوجل على إضافتها شهريا للمتصفح، ما يحسن من أداء استخدامه، ويعزز من أنظمة أمن وحماية المعلومات به.