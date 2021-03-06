ريلمي تكشف رسميًا عن مواصفات وسعر "Realme C21"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ريلمي تكشف رسميا عن مواصفات وسعر Realme C21

السبت 6 مارس 2021

الخليج 365

كشفت شركة ريلمي رسميًا عن مواصفات وتفاصيل هاتفها الجديد ”ريلمي سي 21″Realme C21، والذي سيأتي ضمن سلسلة هواتف ريلمي سي.



وأعلنت الشركة، مساء الجمعة، أن هاتفها Realme C21 سيأتي بمعالج من MediaTek بدقة تصنيع 12 نانومتر، ويدعم شبكات الجيل الرابع.

ووفقًا لموقع ”جي إس مارينا“، سيبلغ وزن الهاتف 190 جرامًا، وسيتميز بأبعاد 165.2 × 76.4 × 8.9 ملم، أما بالنسبة للشاشة فستكون من نوع IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، ودقة 720 × 1600 بكسل، وكثافة 270 بكسل في البوصة.

وسيعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 10، مع واجهة realme UI 1.0، ومعالج رسوميات (GPU) من طراز PowerVR GE8320.

ويحتوي Realme C21 على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) 3 و4 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 32 و64 جيجابايت، فضلًا عن دعم شريحة ذاكرة التخزين الخارجية.

وبالنسبة للكاميرا، سيتميز الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، تتضمن كاميرا رئيسة بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وأخرى للعمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

ويحتوي الهاتف على مستشعر بصمة الإصبع في الجزء الخلفي، وبطارية 5000 مللي أمبير تدعم الشحن بقوة 10 واط، والشحن العكسي.

ويبدأ سعر الهاتف الذي سيتوافر باللونين الأسود والأزرق، من 196 دولارًا أمريكيًا.