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التحالف العربي يعلن تدمير طائرتين مسيرتين ملغومتين أطلقهما "الحوثيون" تجاه جازان وخميس مشيط

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دبي - محمود عبدالرازق - ونقل التلفزيون الرسمي عن التحالف قوله إنه اعترض ودمر طائرتين مسيرتين محملتين بالمتفجرات أطلقهما "الحوثيون" اليمنيون باتجاه مدينتي خميس مشيط وجازان في جنوب .

وفي وقت سابق، أعلنت جماعة "أنصار الله" استهداف قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها الدولي فجر اليوم بثلاث طائرات مسيرة نوع صماد 3 وقاصف 2k وكانت الإصابة دقيقة". 

وتقود السعودية منذ مارس/ آذار 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والتي تحارب جماعة "أنصار الله" المدعومين من إيران.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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