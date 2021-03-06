التحالف العربي يعلن تدمير طائرتين مسيرتين ملغومتين أطلقهما "الحوثيون" تجاه جازان وخميس مشيط

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل التلفزيون الرسمي عن التحالف قوله إنه اعترض ودمر طائرتين مسيرتين محملتين بالمتفجرات أطلقهما "الحوثيون" اليمنيون باتجاه مدينتي خميس مشيط وجازان في جنوب السعودية.

وفي وقت سابق، أعلنت جماعة "أنصار الله" استهداف قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها الدولي فجر اليوم بثلاث طائرات مسيرة نوع صماد 3 وقاصف 2k وكانت الإصابة دقيقة".

وتقود السعودية منذ مارس/ آذار 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والتي تحارب جماعة "أنصار الله" المدعومين من إيران.