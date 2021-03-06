الشباب يتعثر والهلال ينتصر والاتحاد يكتسح

الكويت - هبة التوبجي - اقتنص الشباب تعادلاً صعباً من ضيفه القادسية 1-1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي).

وتقدم القادسية عن طريق ستانلي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، قبل أن يدرك تركي العمار التعادل للشباب في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

ورفع الشباب رصيده إلى 45 نقطة في المركز الأول، فيما رفع القادسية رصيده إلى 30 نقطة في المركز التاسع .

وحقق الهلال فوزاً مهما وغالياً على ضيفه الرائد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض، ضمن مباريات الجولة الـ 22 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل للهلال أولاً ظهيره الأيسر ياسر الشهراني عند الدقيقة (56)، وأدرك المغربي كريم البركاوي التعادل للرائد من ضربة جزاء عند الدقيقة (69)، وأضاف سالم الدوسري هدف الهلال الثاني من خطأ فادح للحارس عزالدين دوخه عند الدقيقة (4+90).

بهذه النتيجة ارتفع الهلال برصيده من النقاط إلى 42 في المركز الثاني ليقص الفارق عن المتصدر الشباب إلى 3 نقاط، فيما تجمد رصيد الرائد عند 25 ليبقى في المركز الـ 13 في ترتيب الدوري.

و كسب الاتحاد ضيفه الوحدة بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد الملك عبدالعزيز “الشرائع” في مكة المكرمة.

سجل للاتحاد كلاً من البرازيلي رومارينهو ثلاثة هاتريك أحدهم من ضربة جزاء (52 ، 72) (5+90) ، وفهد المولد (66)

فيما سجل للوحدة، هيرناني (74) ، أحمد عبده (83).

بهذه النتيجة ارتفع الاتحاد برصيده من النقاط إلى 38 ليعزز موقعه في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 27 نقطة ليبقى في المركز الـ 12 في ترتيب الدوري.