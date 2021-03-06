شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. إتلاف كميات من الخمور بعد ضبط مصنع في أحد الأودية شمال الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكن مراقبو أمانة منطقة الرياض بالتعاون مع الجهات الأمنية من ضبط مصنع خمور، خلال حملة ميدانية ضمن نطاق بلدية شمال العاصمة. وعُثر في المصنع على 92 برميلاً مهيأة لتصنيع الخمور، وألف عبوة معبأة بالمسكرات مجهزة للبيع، فيما تم إتلاف الكمية المضبوطة وحرقها. وأظهر مقطع فيديو نشرته أمانة منطقة الرياض، أنه تم اكتشاف وضبط مصنع الخمور بأحد الأودية، وتم إكمال الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة والتعليمات.

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