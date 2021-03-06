شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: تدمير طائرتين «مفخختين» أطلقتهما مليشيا الحوثي تجاه جازان وخميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، اليوم، من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين أطلقتهما مليشيا الحوثي الإرهابية تجاه جازان وخميس مشيط. وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، قد صرح أن التحالف يمارس أعلى درجات ضبط النفس في التعامل مع الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني من قبل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران والتي تمثل جرائم حرب، وأنه يتم استهداف مصادر التهديد والهجوم الوشيك للطائرات بدون طيار والصواريخ البالستية بحزم وفي إطار القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

كانت هذه تفاصيل خبر «التحالف»: تدمير طائرتين «مفخختين» أطلقتهما مليشيا الحوثي تجاه جازان وخميس مشيط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.