شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن عودة العمل فى المطاعم والأنشطة الترفيهية والسينما الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السعودية عودة العمل فى المطاعم والأنشطة الترفيهية والسينما الأحد المقبل، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالى، قال إن عدد متلقي لقاح كورونا تجاوز أكثر من مليون شخص، وذلك عبر 405 مراكز بمختلف مناطق المملكة، تشمل مراكز التطعيم عبر المركبات، وأشاد العبد العالي - في تصريحات وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس) أمس الخميس - بجميع الجهات المقدمة لخدمة تلقي اللقاح جهودها في هذا الجانب لمواجهة الجائحة، موضحًا أن المملكة اعتمدت لقاحي (فايزر - أسترازينيكا) في الوقت الحالي.