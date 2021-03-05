"لا يوجد مصل للشفاء منها"... مصر تحذر من تناول سمكة منتشرة في الأسواق

دبي - محمود عبدالرازق - وحذرت الوزارة في فيديو إرشادي من تناول سمكة القراض أو ما تعرف بـ"النفيخة" و"سمكة الأرنب"، وأشارت إلى أنها تعرف بأنها "الأشد فتكا في العالم".

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ولفتت وزارة الصحة المصرية إلى أن السمكة معروفة باسم "النفيخة" لأنها تنتفخ عند شعورها بالخوف.

وأضافت أن السمكة تحتوي على غدد سامة تحت الجلد والأحشاء والنخاع والكبد واللحم، وأن السم الموجود بها هو "تيترودوتوكسي"، وليس له مصل للشفاء منه حتى الآن، بحسب تحذيرها.

وذكرت الوزارة أن سمكة القراض تتواجد في البحر الأحمر والمحيطات، ووصلت إلى مياه البحر المتوسط عبر قناة السويس.

وأشارت وزارة الصحة المصرية إلى أن أعراض التسمم من تناول سمكة القراض تتراوح من 20 دقيقة إلى ساعة بعد تناول السمكة، وقد تتأخر ظهور الأعراض إلى يومين، وقد يتسبب سمها في الوفاة خلال 6 إلى 8 ساعات.

وعن أبرز أعراض التسمم، أوضحت الوزارة أنها تشمل القيء والغثيان والإسهال وآلام في البطن وانخفاض ضغط الدم وشلل العضلات وانخفاض معدل ضربات القلب وتنميل الجسم وضيق في التنفس وقد تصل إلى الشلل أو الغيبوبة.