شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «التحالف»: اعتراض وتدمير 6 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي أن قوات الدفاع الجوي الملكي اعترضت ودمرت (6) طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران اليوم الجمعة بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة بمدينة خميس مشيط.
وأوضح العميد المالكي أن التحالف يمارس أعلى درجات ضبط النفس في التعامل مع الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني من قبل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران والتي تمثل جرائم حرب، وأنه يتم استهداف مصادر التهديد والهجوم الوشيك للطائرات بدون طيار والصواريخ البالستية بحزم وفي إطار القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وبين العميد المالكي أن عمليات الاستهداف لتحييد وتدمير مرافق ومنصات الإطلاق للطائرات بدون طيار المفخخة و الصواريخ البالستية التي يتم استخدامها لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تتم بعمليات تشمل الرصد والمراقبة الاستخبارية الدقيقة والاستهداف المدمر ، مؤكداً أن عمليات التحالف العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث «التحالف»: اعتراض وتدمير 6 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.