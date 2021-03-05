السعودية تعلن إصابة طفل وأحد المدنيين بسبب طائرات "أنصار الله" المسيرة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الدفاع المدني السعودي في بيان منشور عبر

#الدفاع_المدني بمنطقة عسير: إصابة طفل وأحد المدنيين نتيجة سقوط وتناثر شظايا اعتراض طائرات دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية بمحافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة. pic.twitter.com/IooPvhOni9 — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) March 5, 2021

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الخاصة على موقع "تويتر": "يعلن الدفاع المدني بمنطقة عسير، إصابة طفل وأحد المدنيين، نتيجة سقوط وتناثر شظايا اعتراض طائرات دون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية في محافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة".

وأوضح الدفاع المدني أن الشظايا تسببت في إصابة طفل يبلغ من العمر 10 أعوام، وأصيب مواطن آخر أثناء قيادة مركبته، وتمت معالجتهم من قبل فرق الإسعاف.

كما أشار الدفاع المدني السعودي إلى أن الشظايا المتناثرة، تسببت في أضرار مادية في عدد من المنازل.

ونفى الدفاع المدني السعودي أن تلك الشظايا الخاصة بالطائرات المسيرة لم تسبب أي وفيات.

وكان التحالف العربي قد أعلن، في وقت سابق، اعتراض طائرة دون طيار هي السادسة التي تطلقها جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، على منطقة خميس مشيط، جنوب غربي السعودية.

وقال التحالف بقيادة السعودية إنه تم "اعتراض طائرة مسيرة سادسة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط"، بحسب قناة "الإخبارية" السعودية.

وأكد التحالف بأن "جميع هذه المحاولات الإرهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التحالف أن قيادته المشتركة تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكانت جماعة "أنصار الله" أعلنت، صباح اليوم الجمعة، استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط ومطار أبها الدولي بثلاث طائرات مسيرة.

​وتقود السعودية منذ مارس/ آذار 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والتي تحارب جماعة "أنصار الله".