ولي العهد الأردني: الملك حازم في الظروف الصعبة وعطوف في الظروف الإنسانية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال ولي العهد، الحسين: "إن اليوم، هو يوم تاريخي في مسيرة الدولة الأردنية، وهذا إنجاز يحسب لجدي الحسين رحمه الله، الذي ورّثنا حب العسكرية"، وفقا لما نقلته الصفحة الرسمية للتلفزيون الوطني الأردني.

وأضاف ولي العهد الحسين: "تعريب قيادة الجيش العربي مناسبة تاريخية في مسيرة الدولة، وتحسب لجلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال".

وتابع: "نحتفل هذا العام بمئوية الدولة الأردنية، والأردن صمد في منطقة ملتهبة بفضل إيماننا كشعب وقيادة بالبلد".

وفي إجابة منه لمقدم البرنامج، قال الحسين: "في الجيش، أنا لست "ولي عهد"، أنا ملازم أول كباقي زملائي من الضباط، وسعيد جدا بإطلاق برنامج "رفاق السلاح" لأنّه يلامس حياة إخواننا الذين خدموا في القوات المسلحة، والبرنامج أولوية بالنسبة لجلالة الملك".

وتحدث الحسين عن والده الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وقال: "إن جلالة الملك، عسكري قبل كل شيء، وخدم فترة طويلة في الجيش العربي وتسلسل بالرتب والمواقع القيادية حتى أصبح قائداً للعمليات الخاصة برتبة لواء".

وتابع: "عندما أرافق جلالة الملك، أرى كيف تتغيّر ملامحه عندما يلتقي الذين خدموا معه وأشعر بمدى سعادته عندما يسترجع ذكرياته معهم".

كما أشار إلى "أن والده يتمتع بصفتي الحزم والعطف معا، وقال: "إنني أرى دائماً كيف يكون جلالة الملك حازماً بالظروف الصعبة، وعطوف في المواقف الإنسانية، ويتخذ القرارات اللازمة بوقتها المناسب، وأنا محظوظ بالتعلم منه".

ومن جهته، ثمن ولي العهد الحسين جهود العاملين بالقطاعات العسكرية والطبية في مواجهة وباء "كورونا"، وتوجه إليهم بكلمة شكر"نحيي ونعتز بجميع العاملين في مكافحة وباء كورونا ورحم الله الذين توفوا من أهلنا، وحمى الله الجميع".

وقال: "إن أزمة كورونا جديدة على العالم، ولا أحد كان يعلم شكل العدو الذي نواجهه، وللأسف، الكثير من العائلات فقدوا أشخاصاً غاليين عليهم، عدا عن الإغلاقات والإصابات التي أثرت على أرزاق الناس والاقتصاد".

كما دعا الحسين أبناء بلده إلى العمل بيد واحدة والتعاون لتجاوز أي ظرف يطرأ على البلاد.

كما تحدث الحسين، عن القضية الفلسطينية، وقال: "إن القضية الفلسطينيةهي قضيتنا المركزية، والقدس قضية شخصية بالنسبة للهاشميين، وخط أحمر عند كل أردني"، مضيفا: "رؤية الأردن واضحة، وهي حماية مصالحه الاستراتيجية، ومواقفنا ثابتة من القضايا العربية وخصوصا القضية الفلسطينية".

ومن جهته، أكد الحسين "بأن المواطن هو الاعتبار الوحيد لأي مسؤول، وليس لدينا الوقت والصبر لأية اعتبارات ثانية"، مضيفا: "بلدنا زاخر بالقدرات البشرية، وهو متحف من الشمال للجنوب ولدينا طاقة إبداعية هائلة، ونمتلك جميع المكونات الأساسية للتقدم".

كما أشار ولي العهد الحسين إلى "أن توفر اللقاح سيساعدنا على التعافي تدريجياً، وعلينا أن نأخذ بالأسباب ونسجل لأخذ اللقاح حتى نتعافى من أثر أزمة فيروس"كورونا" المستجد".