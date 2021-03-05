المغرب يعلق رحلاته الجوية مع الجزائر ومصر

دبي - محمود عبدالرازق - بحسب بيان المكتب الوطني للمطارات، الذي نقل تفاصيله موقع "المغرب 24"، فإن المسافرين العابرين لمطارات هذه الدول يشملهم قرار حظر الدخول إلى التراب الوطني.

جاء ذلك بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

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وكانت السلطات المغربية قد علقت الرحلات الجوية مع 20 بلدا، بينهم إيطاليا وألمانيا وبلجيكا وسويسرا وتركيا، إضافة إلى هولندا والدنمارك وجنوب أفريقيا والبرتغال والسويد وأوكرانيا والتشيك وأستراليا وإيرلندا.

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 420 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و477 حالات شفاء، و4 وفيات خلال الـ24 الساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من التلقيح ثلاثة ملايين و877 ألف و687 شخصا (الجرعة الأولى).

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لكوفيد-19، أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 499 ألفا و942 شخصا.

وأشارت إلى أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في المملكة إلى 485 ألف و567 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس/آذار 2020، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 471 ألف و410 حالات، بنسبة تعاف تبلغ 97.1%، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8673 حالة، بنسبة فتك قدرها 1.8%.