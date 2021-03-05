"أنصار الله" تتحدث عن معلومات استخبارية تكشف ما يحدث "سرا" في مأرب

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت

#المسيرة_عاجل | جهاز الأمن والمخابرات: سنكشف في تقرير استخباراتي معلومات لأول مرة عن "تنظيم القاعدة" ونشاط قياداته وعناصره بمحافظة مارب وعن الهيكل التنظيمي لما يسمى "ولاية مارب" — المسيرة - عاجل (@alosbou) March 5, 2021

© Photo / المكتب الإعلامي لجماعة أنصار الله

"المسيرة" الموالية لـ"أنصار الله" بيانا عن جهاز الأمن والاستخبارات التابع للحوثيين، قال فيه إنه سيكشف في تقرير استخباراتي معلومات لأول مرة عن تنظيم "القاعدة" الإرهابي في مأرب.

وسيكشف التقرير الاستخباراتي معلومات حول أنشطة وقيادات وعناصر القاعدة والهيكل التنظيمي لتنظيم القاعدة الإرهابي.

وتابع جهاز الأمن والاستخبارات التابع لـ"أنصار الله"، بقوله: "التقرير يكشف البيوت والمزارع، التي يستخدمها عناصر وقيادات القاعدة، والفنادق التي يرتادونها".

وأكمل الجهاز قائلا: "يكشف كذلك التقرير مخازن السلاح، والإمداد ومعسكرات التدريب التابعة لما يسمى ولاية مأرب، وطرق التهريب وعلاقتهم بالمرتزقة وتواجدهم ضمن جبهات القتال".

وكان رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك، قد قال إن مليوني نازح في مأرب مهددون بسبب الصواريخ الباليستية التي تطلقها جماعة "أنصار الله".

ودعا رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، دول العالم إلى تقديم المساعدات الإنسانية ودعم اليمنيين في الأزمة التي تعانيها البلاد.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد قال في نفس المؤتمر، إن على جماعة "أنصار الله" في اليمن الاقتداء بالسعودية والحكومة اليمنية لإنهاء الحرب.

​وقال وزير الخارجية الأمريكي إن السعودية والحكومة اليمنية "ملتزمتان وحريصتان" على إيجاد طريقة لإنهاء الحرب في اليمن، ودعا "أنصار الله" للاقتداء بهذا الالتزام.

ودعا بلينكن جماعة "أنصار الله" إلى وقف الهجمات على مدينة مأرب، ودول الجوار، واستئناف مفاوضات السلام مرة أخرى.