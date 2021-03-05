شكرا لقرائتكم خبر عن قتيل و10 مصابين فى ضربة قرب جرابلس شمال سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر بالمعارضة المسلحة والمرصد السورى، إن ضربات صاروخية فى شمال سوريا قرب الحدود التركية أسفرت عن مقتل شخص وإصابة عشرة آخرين اليوم الجمعة.

وقال شاهد وقناة (الإخبارية) التلفزيونية السورية الرسمية فى وقت سابق إن انفجارات وقعت فى مصافى نفط قرب بلدتى الباب وجرابلس، الخاضعتين لسيطرة مقاتلين تدعمهم تركيا.

وقال المصدر الذى ينتمى إلى (الجيش الوطني) وهو فصيل مسلح تدعمه تركيا إن الانفجارات نجمت عن ضربات صاروخية.