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المغرب يسجل 420 إصابة و4 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة‎‎

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القاهرة - سامية سيد - سجلت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة، 420 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 485 ألفا و567 حالة.

 

وأفادت الوزارة -في بيان- بأن مجموع التحاليل التي جرت عقب إجراء 12 ألفا و288 فحصا، بلغ 5 ملايين و222 ألفا و504 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من العام الماضي.

 

وأضافت أنه تم تسجيل 4 وفيات جديدة، ليصل العدد إلى 8 آلاف و673 حالة، كما تم تسجيل 477 حالة شفاء إضافية، ليبلغ إجمالي التعافي 471 ألفا و410.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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