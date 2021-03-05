شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 420 إصابة و4 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة‎‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة، 420 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 485 ألفا و567 حالة.

وأفادت الوزارة -في بيان- بأن مجموع التحاليل التي جرت عقب إجراء 12 ألفا و288 فحصا، بلغ 5 ملايين و222 ألفا و504 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من العام الماضي.

وأضافت أنه تم تسجيل 4 وفيات جديدة، ليصل العدد إلى 8 آلاف و673 حالة، كما تم تسجيل 477 حالة شفاء إضافية، ليبلغ إجمالي التعافي 471 ألفا و410.