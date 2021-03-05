شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العراق عن زيارة بابا الفاتيكان: فرصة تاريخية للتأكيد على قيم المحبة والسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس العراقى برهم صالح، إن وجود البابا فرنسيس بابا الفاتيكان ضيفا عزيزا كريما على العراق، هى فرصة تاريخية لإعادة التأكيد على قيم المحبة والسلام والعيش المشترك، والعمل على متابعة تأسيسِ (بيت إبراهيم للحوار الديني)، يضم مندوبين عن المراكز الدينية الكبرى من أجل الحوار والتلاقي الإنساني، لتعزيز الامن والسلام، وفقا لما نقلته الصفحة الرسمية لرئاسة جمهورية العراق عبر "تويتر".



رئاسة العراق عبر تويتر

كما تبادل الرئيس العراقي مع البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الهدايا، حيث أهدى رئيس العراق البابا فرنسيس جداريتان من تصميم شيخ النحاتين محمد غني حكمت تحمل اسم "درب الآلام" للسيد المسيح.

من ناحية أخرى، قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إنه يجب تقوية مؤسسات مواجهة الفساد في العراق، ودعا البابا السياسيين العراقيين لتعزيز روح التضامن، داعيا السلطات العراقية إلى منح جميع المواطنين حقوقهم الدينية، وأضاف البابا أن العراقيين مطالبون بإنهاء خلافاتهم من أجل التعايش، ودعا إلى الاتحاد لمواجهة تحديات فرضتها جائحة كورونا، بحسب "العربية".

رئاسة جمهورية العراق عبر تويتر



الرئيس العراقي وبابا الفاتيكان يتبادلان الهدايا



بابا الفاتيكان خلال زيارته إلى العراق



بابا الفاتيكان في العراق