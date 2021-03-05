شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن إضافة أنشطة مختلفة في السجل التجاري؟.. «التجارة» توضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أوضحت وزارة التجارة، أنه لا يمكن إضافة أنشطة مختلفة في السجل التجاري، مشيرة إلى أنه يجب أن تتبع الأنشطة المقيدة في السجل لنشاط فرعي واحد بناءً على الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية الجديد.

وأكدت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، ردًّا على استفسار في هذا الشأن، أنه يمكن إصدار سجل تجاري فرعي بالنشاط الآخر.

وكانت وزارة التجارة، قد كشفت عن طريقة إضافة النشاط الالكتروني وتحديث السجل التجاري إلكترونياً من خلال الخطوات التالية:

– أولاً بالنسبة للمؤسسات “اختيار السجل المراد تعديله من قائمة سجلاتي التجارية، واختيار تعديل من قائمة الخيارات، ثم إضافة بيانات التجارة الإلكترونية”.

– ثانياً بالنسبة للشركات من خلال الخطوات التالية: “اختيار السجل المراد تعديله، من قائمة اتخاذ القرار قم باختيار تعديل السجل الرئيسي، تحديد الأنشطة من قائمة الخدمات المراد تعديلها، إضافة بيانات التجارة الإلكترونية”.