هل يحتاج الشخص الذي تلقى لقاح «كورونا» للعزل؟.. «الصحة» توضح الحقيقة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حسمت وزارة الصحة الجدل بشأن عزل من تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الصحة في ردها على استفسار أحد المتابعين على موقع “تويتر”، أنه لا يوجد توصية بالعزل بعد تلقي لقاح فايروس كورونا.
وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، قد أكد أنه لا يُنصح بمخالطة من تلقى لقاح كورونا للمصابين بفيروس كورونا، حتى يمضي المخالط الفترة الزمنية المحددة.
ودعت وزارة الصحة من تلقوا باللقاح إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.
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