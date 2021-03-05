شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض: القبض على تشكيل عصابي امتهن سرقة المارة ونشل الحقائب النسائية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على تشكيل عصابي مكون من 9 أفراد لارتكابهم جرائم السلب والنشل. وفي التفاصيل، صَرّحَ المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (8) مواطنين ووافد من القبائل النازحة في العقدين الثاني والرابع من العمر، ارتكبوا عدداً من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في الاعتداء على المارة، وسلب ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات، ونشل الحقائب النسائية باستخدام الدراجات النارية، وذلك في عدد من الأحياء وسط مدينة الرياض، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الرياض: القبض على تشكيل عصابي امتهن سرقة المارة ونشل الحقائب النسائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.