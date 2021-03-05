البرلمان العربي يدعم الحقوق المائية لمصر والسودان

دبي - محمود عبدالرازق - وقال عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، في بيان له إن البرلمان يؤكد دعمه التام للجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان لحفظ حقوقهما المائية والقانونية الثابتة التي تؤكدها جميع القوانين الدولية والاتفاقات الثنائية ذات الصلة.

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وشدد رئيس البرلمان العربي على أن الأمن المائي لكلا الدولتين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

واعتبر أن كلا من مصر والسودان أثبتا للعالم أجمع على مدار السنوات الماضية حرصهما وإصرارهما التام على نجاح مفاوضات سد النهضة وفق مبدأ تحقيق المنفعة للجميع.

وطالب الجانب الإثيوبي بالابتعاد عن سياسة فرض الأمر الواقع وعدم القيام بأية خطوات أحادية جديدة من شأنها تعقيد الأزمة وإطالة أمدها.

ودعا العسومي أديس أبابا إلى عدم تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومنصف ينظم عملية ملء وتشغيل السد، معتبرا أنه السبيل الوحيد للتوصل إلى حل عادل ونهائي للأزمة.

وواجهت مفاوضات سد النهضة، التي ينخرط فيها السودان مع إثيوبيا ومصر منذ عام 2011، خلافات مفاهيمية وقانونية كبيرة. ويثير السد توترا إقليميا، لا سيما مع مصر التي تعتمد على النيل للتزود بنسبة 97 في المئة من احتياجاتها المائية. وترغب القاهرة والخرطوم باتفاق ملزم قانونا، خاصة بشأن إدارة هذا السد.