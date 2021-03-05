رسالة من أمير قطر إلى أردوغان بعد مقتل 11 عسكريا تركيا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال بيان للديوان الأميري القطري نشرته وكالة الأنباء الرسمية إن أمير البلاد بعث ببرقية تعزية إلى أردوغان في قتلى حادثة تحطم مروحية عسكرية.

وأعرب أمير قطر عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين في الحادث الذي وقع، أمس الخميس، في ولاية بيتليس.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قالت وزارة الدفاع التركية في بيان مقتضب نقلته قناة "تي آرتي" العربية (حكومية)، إن "التحقيقات الأولية لم ترصد أية علامات انفجار أو حريق في منطقة تحطم المروحية العسكرية".

وبمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أقيمت، اليوم الجمعة، في العاصمة التركية أنقرة، مراسم تشييع الجنود الذين قتلوا جراء تحطم مروحيتهم في ولاية "بيتليس" جنوب شرقي البلاد، بحسب وكالة "الأناضول" الرسمية.

وأمس الخميس، أعلنت وزارة الدفاع التركية تحطم مروحية تابعة لقيادة القوات البرية أثناء رحلتها من ولاية "بينغول" إلى "بيتليس"، ما أسفر عن مصرع 11 عسكريًا، وإصابة اثنين آخرين.

وقال وزير الدفاع خلوصي أكار، إن الحادث ناجم عن "الأحوال الجوية التي تغيرت بشكل مفاجئ".