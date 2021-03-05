شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد دبى ينشر صورا له مع شقيقيه وأصدقاء المدرسة.. ويعلق: الأيام الخوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولى عهد دبى، عن صور له خلال فترة الطفولة والدراسة، التى جمعته مع شقيقيه مكتوم بن محمد بن راشد، والشيخ الراحل راشد بن محمد، وصور أخرى مع أصدقاء الدراسة، ونشر ولى عهد دبى، الصور عبر حسابه الرسمى على موقع انستجرام، صحبها بتعليق: "الأيام الخوالى".

ولى العهد مع شقيقيه

ويعد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، الذى ولد يوم 14 نوفمبر 1982، هو الابن الثانى للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، وأمه هى الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.



ولى عهد دبى فى طفولته

تتلمذ ولى عهد دبى، على يدى والده الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث استقى منه أسس مميزات القائد والرؤية الاستراتيجية، كما أنه يصطحبه فى معظم جولاته وزياراته ولقاءاته الخاصة والرسمية على المستويين المحلى والخارجى، كما تلقى دراسته الثانوية فى مدرسة راشد الخاصة للبنين فى دبى، ثم سافر إلى بريطانيا حيث درس فى أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية وتخرج منها عام 2001، وإضافة إلى دراسته العسكرية حصل على عدد من الدورات التدريبية الاقتصادية المتخصصة فى كلية لندن للاقتصاد وكلية دبى للإدارة الحكومية.



ولى العهد مع شقيقه مكتوم والراحل الشيخ راشد

وفى 9 سبتمبر 2006، أصدر محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبى، مرسوماً أميرياً بتعيينه رئيساً للمجلس التنفيذى لإمارة دبى، وبتاريخ 1 فبراير 2008 أصدر محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبى مرسوماً أميرياً بتعيينه ولياً لعهد دبى.



ولى عهد دبى

ويمتلك ولى عهد دبى، العديد من الهوايات، منها الفروسية، وله العديد من الإنجازات الرياضية، حيث حصد الميدالية الذهبية فى بطولة الألعاب الآسيوية، وحصل على كأس رئيس الدولة للفروسية عام 2008، ومن هواياته الأدب والشعر.



ولى عهد دبى مع زملاء الدراسة