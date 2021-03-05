شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث يهدى ولى عهد دبى دراجة.. والشيخ حمدان: "شكرا لك.. أسميتها Scotty" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، فى صورة جديد وهو راكبا "دراجة فخمة"، أهداها له النجم الأمريكى العالمى ويل سميث، والتى أطلق عليها اسم Scotty.



الشيخ حمدان

ونشر ولى عهد دبى، الصورة عبر حسابه على إنستجرام، تبعها بتعليق: "شكرا لك ويل سميث على الدراجة.. أسميتها سكوتى Scotty".



ولى عهد دبى يشكر ويل سميث

وأيضا ظهر الشيخ حمدان، وهو يمارس إحدى رياضاته المفضلة، وهى القفز بالمظلات، التى أظهر مهارة فائقة فى ممارستها، ونشر فيديوهات عبر ستورى حسابه على انستجرام.



ولى عهد دبى والقفز بالمظلات

يشار إلى أن الشيخ حمدان بن راشد، يحرص على قضاء الكثير من أوقات فراغه فى مغامرات سواء داخل الإمارات أو خارجها، حيث ظهر قبل ذلك خلال رحلة إلى كندا وقاد مغامرة خاصة وسط الثلوج، فضلا عن رحلات الصيد التى يشارك فيها.

كما يحرص ولى العهد دائما على ممارسة الرياضة بجميع فروعها، من بينها رياضة الغوص فى أعماق البحار، وهى الرياضة التى يحرص على ممارستها بين حين وآخر بشكل متكرر، كذلك مغامراته فى القفز بالمظلات وأيضا "الطيران الحر" التى دخلت حديثًا إلى الشرق الأوسط فى مصر والإمارات فقط، وهى عبارة عن لعبة للطيران بواسطة مضخة هواء كبيرة تمكن الشخص من الطيران بدون مظلة "بارشوت".

وفى وقت سابق من العام الحالى، وفى فيديو طريف ولقطة مميزة، التقطت عدسات الكاميرات صور وفيديوهات لولى عهد دبى، وهو يقود الدراجة الهوائية برفقة آخرين، فيما ظهر فى المشهد نعامتين وهما تتسابقين مع ولى عهد دبى، وبدت أن إحدى النعامات تسبق ولى عهد دبى بالفعل.

وأيضا نشر ولى عهد دبى صورة ترصد نعامة ظهرت فجأة على الطريق أمامه ومجموعة من قائدى الدراجات الهوائية، قائلا: "حدث وشيك".