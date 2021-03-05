شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لبنان عن زيارة بابا الفاتيكان للعراق: نأمل أن تدفع بلاد الرافدين لإرساء السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الرئيس اللبنانى ميشال عون، بزيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى العراق، حيث يجرى رأس الكنيسة الكاثوليكية زيارته التاريخية لبلاد الرافدين على مدار أربع أيام، حيث أعرب عون عن أمله فى أن تعطى زيارة البابا فرنسيس للعراق دافعًا لتحقيق سلام حقيقى يحتاجه مواطنى العراق كسائر الشعوب في المنطقة.

وكتب الرئيس اللبنانى ميشال عون، رسالة ترحيب بزيارة البابا فرنسيس، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "أهلًا بقداسة البابا فرنسيس على أرض المشرق، الأرض التي طالما كانت موطن لقاء الحضارات والأديان والثقافات.. وكلنا أمل بأن تعطى زيارة قداسته لبلاد الرافدين دفعاً لإرساء سلامٍ حقيقي يحتاجه شعب العراق كما سائر شعوب المنطقة".



ميشال عون على تويتر

يأتى هذا بعدما، أكد رئيس الوزراء اللبنانى المكلف، سعد الحريرى، أن زيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان للعراق رسالة إلى كل دول وشعوب المنطقة بأهمية الحوار بين الأديان والتعايش الإسلامى المسيحى وزيارة تحمل جوانب روحية وثقافية، معبرًا عن أمله لحضور البابا فرنسيس بابا الفاتيكان لزيارة الأراضى اللبنانية.

وغرد سعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قائلا: "زيارة قداسة البابا فرنسيس إلى العراق تاريخية بكل الأبعاد الروحية والثقافية والإنسانية ورسالة إلى كل المنطقة بأهمية الحوار بين الأديان وحماية العيش المشترك الاسلامي - المسيحى.. إننا نتطلع للقاء البابا على أرض لبنان".