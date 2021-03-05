شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط قائد مركبة تعمد السير على أكتاف الطريق في عسير.. وإحالته لـ«الهيئة المرورية» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت إدارة مرور عسير، القبض على قائد مركبة ارتكب مخالفة القيادة على أكتاف الطريق، ووثق مخالفته عبر مواقع التواصل.
وقال حساب المرور على تويتر، أن مرور منطقة عسير ضبط قائد مركبة ارتكب عددًا من المخالفات المرورية، ومنها القيادة على أكتاف الطريق، ونشر المقاطع في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار المرور، إلى أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.
من جهة أخرى، حذرت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات من مخالفة القيادة على أكتاف الطرق والتي تصل عقوبتها إلى غرامة 2000 ريال.
وقال الحساب الرسمي للمرور على موقع “تويتر”: على قائد المركبة القيادة على المسارات المخصصة لذلك، وتجنب القيادة على أكتاف الطرق، موضحًا أن التجاوز من أكتاف الطريق مخالف لقواعد السير.
وأضاف أن المخاطر المترتبة على القيادة على أكتاف الطريق تتمثل في احتمال وقوع حادث مروري، وإرباك حركة السير، وتعطيل سير مركبات الطوارئ.
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