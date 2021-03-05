قطر تنادي بترحيل المقاتلين الأجانب واتخاذ إجراءات تضمن "حقوقهم ومصالحهم"

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في كلمة ألقاها عبد الله علي بهزاد سكرتير ثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب في الدورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، وفق إعلام قطري.

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وقال: "نود التأكيد أن للإرهاب والتطرف العنيف تأثيرا مدمرا على التمتع بحقوق الإنسان، وبالمقابل فإن انتهاك حقوق الإنسان ُيسهم في توفير البيئة المناسبة لانتشارهما، وعليه ينبغي أن تتوافق جميع الجهود المبذولة لمكافحة هاتين الظاهرتين مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان".

وأضاف: "نشارك القلق الذي أعربت عنه المقررة الخاصة حيال استهداف المسلمين والأسر المسلمة، والاستخدام التمييزي والمفرط لتدابير مكافحة الإرهاب ضدهم، وتأثير ذلك على تمتعهم بحقوقهم وعلاقاتهم الأسرية".

وتابع: "كما نتفق معها بضرورة ترحيل المقاتلين الأجانب وأسرهم من مناطق النزاع ومخيمات اللجوء وإعادتهم إلى أوطانهم واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنهم وبما يتماشى مع القوانين الدولية ويضمن حقوقهم ومصالحهم".