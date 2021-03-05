بسبب "حريم الكويت"... ناصر الدويلة يثير غضبا نسائيا على تويتر

دبي - محمود عبدالرازق - وفي تغريدته زعم الدويلة أن نساء الكويت سبب رئيسي في انتشار فيروس كورونا المستجد، على حد وصفه.

كتب الدويلة قائلا: "انتشرت الكورونا والحافظ الله، لكن حريم الكويت سبب رئيسي من كثر الدوجة (الفوضى)، وقد تسقط الحكومة بسبب انفلات الحريم نحو العروس والاستقبالات مرتع الكورونا كلها".

​واقترح البرلماني السابق: "أن يقتصر الحظر على الحريم واللي تلقونها تفتر (تدور بين الأماكن) اسحبوا سيارتها... أو أعطوا رجلها مهر زوجة ثانية وبيت".

وقوبلت تغريدة الدويلة بالعديد من التعليقات والردود الغاضبة والمستنكرة خاصة من قبل السيدات على تويتر.

وردت مريم العتيبي على الدويلة بتعليق ساخر قالت فيه: "صحيح وبنات الكويت سبب في ثقب طبقه الأوزون والتلوث البيئي والكوارث الطبيعية والحروب بالعالم أما شباب لا مساكين قاعدين ببيوتهم".

أما "سبيكة الكويتية" فردت على الدويلة بتغريدة تضم صورتين يظهر فيها تزاحم الرجال على ما يبدو في حفل غنائي، لافتة إلى أن الرجال يتسببون في زيادة العدوى بعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية".