الخارجية الروسية: بوغدانوف ومستشار الرئيس اللبناني يبحثان سبل تجاوز الأزمة في الجمهورية

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو- سبوتنيك. وقالت الخارجية في بيان: "جرى خلال الحديث تبادل معمق لوجهات النظر حول تطورات الوضع في لبنان. وأهمية تكثيف الجهود من أجل تشكيل حكومة لبنانية جديدة والتغلب على الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في هذا البلد".

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وأضاف البيان أن الجانب الروسي جدد دعمه الثابت لسيادة الجمهورية اللبنانية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها وحق اللبنانيين بشكل مستقل دون تدخل خارجي في اتخاذ قرارات، بشأن جميع قضايا الأجندة الوطنية على أساس حوار بناء والمراعاة المتبادلة للمصالح المشروعة".

كما التقى بوغدانوف بالممثل الشخصي لرئيس الوزراء اللبناني جورج شعبان. وقالت وزارة الخارجية الروسية، عند مناقشة الوضع في الجمهورية "تم التركيز على الحاجة لتشكيل حكومة قادرة في أقرب وقت ممكن على أساس التوافق بين جميع الجماعات السياسية والعرقية والطائفية في البلاد".

وكان سعد الحريري قد حمل الرئيس ميشال عون وفريقه السياسي مسؤولية عرقلة تأليف الحكومة، مؤكدا أنه لن يتنازل عن رفض إعطاء أي طرف الثلث المعطل في الحكومة، بينما ردت الرئاسة اللبنانية معتبرة أن الحريري "يحاول فرض أعراف حكومية جديدة خارجة عن الدستور اللبناني".