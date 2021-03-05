بابا الفاتيكان يصل إلى كنيسة سيدة النجاة وسط بغداد

دبي - محمود عبدالرازق - بغداد-سبوتنيك. واستقبل البابا الذي وصل إلى الكنيسة لإقامة قداس فيها، استقبالا حافلا من أبناء المكون المسيحي على وقع أناشيد السلام والمحبة بين الأديان، في حدث تاريخي يشهده العراق، اليوم الجمعة.

تعد كنيسة النجاة من أهم المحطات التي يزورها بابا الفاتيكان ضمن محطات زيارته إلى العراق، فقد وقعت فيها مجزرة إثر جريمة شنيعة على يد الإرهابيين، في تاريخ 31 أكتوبر/تشرين الأول عام 2010. © REUTERS / REUTERS TV بابا الفاتيكان يصل كنيسة سيدة النجاة وسط بغداد، العراق 5 مارس 2021

وقال البابا في كلمته التي ألقاها داخل قصر السلام وسط بغداد، للحاضرين: "فلتصمت الأسلحة ولنسمع صوت البسطاء والفقراء، أتيت حاجا لأحمل السلام باسم المسيح أمير السلام، صلينا لسنوات من أجل سلامة العراق".

© REUTERS / YARA NARDI بابا الفاتيكان يصل كنيسة سيدة النجاة وسط بغداد، العراق 5 مارس 2021

ودعا البابا في كلمته، "المجتمع الدولي إلى القيام بدور حاسم في تعزيز السلام في العراق وكل الشرق الأوسط، وبأن التحديات المتزايدة تدعو الأسرة البشرية بأكملها إلى التعاون على نطاق عالمي لمواجهة عدم المساواة في مجال الاقتصاد، والتوترات الإقليمية التي تهدد استقرار هذه البلدان". © REUTERS / REUTERS TV بابا الفاتيكان يصل كنيسة سيدة النجاة وسط بغداد، العراق 5 مارس 2021

واختتم بابا الفاتيكان كلمته في قصر السلام قبل أن يتوجه إلى كنيسة سيدة النجاة في منطقة الكرادة: "اسم الله يدعونا لنشر المحبة والسلام".

© REUTERS / THAIER AL-SUDANI بابا الفاتيكان يصل كنيسة سيدة النجاة وسط بغداد، العراق 5 مارس 2021