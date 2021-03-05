ضبط شحنة مخدرات ضخمة قادمة من لبنان في طريقها إلى ليبيا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال أديلي تورو المتحدث باسم وكالة مكافحة تهريب المخدرات في غرب أفريقيا إن شحنة المخدرات منشأها لبنان، بحسب وكالة "رويترز".

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وأوضح تورو أن المخدرات مرت عبر ميناء لومي في توغو قبل أن تنقل بشاحنة شمالا إلى نيامي عاصمة النيجر على بعد أكثر من ألف كيلومتر وعبر ممرين حدوديين.

وتم ضبط الشحنة في الثاني من مارس/ آذار، في مخازن في نيامي، حيث كان المهربون يعتزمون نقلها على متن شاحنات إلى ليبيا عبر مدينة أجاديز الصحراوية، معقل تهريب السلع والمهاجرين في منطقة الصحراء الكبرى.

وأوضح تورو أن هذه أكبر شحنة قنب يجري ضبطها في تاريخ النيجر والأولى التي يتم التعرف على أنها قادمة من لبنان.

وذكر أن الشرطة ألقت القبض على 11 من النيجر واثنين من الجزائر لصلتهم بالقضية.