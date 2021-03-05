شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تنفي تقريرا عن عقوبات محتملة على حاكم مصرف لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة أن تكون واشنطن تدرس فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.

وقال المتحدث لرويترز "اطلعنا على تقارير عن عقوبات محتملة على رياض سلامة. هذه التقارير غير صحيحة".

كان تقرير لوكالة بلومبرج قد ذكر أمس الخميس نقلا عن أربعة مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على سلامة وسط تحقيق أوسع نطاقا في مزاعم اختلاس أموال عامة.